VIDEO ⟩ 36 aastat abielus olnud Roza Epp Kärsinile: kui mehelt ei saa, siis aitab sahtlist midagi muud

Musta mere äärest Abhaasiast pärit, ent 36 aastat eesti mehega abielus olnud Roza on vast üks kõige enam pärleid puistav külaline kui mitte terves saate ajaloos, siis kohe kindlasti käesolevas episoodis! Võiks ju arvata, et konservatiivsemast kultuuriruumist ning põlvkonnast pärinev naine peab seksiteemasid tabuks, ent nii see kaugeltki pole.