Tosin põhjust, miks kaneel meie kehale kasulik on

Kardiovaskulaarsete haiguste põhjustamisel peetakse suureks riskifaktoriks kõrge rasvasisaldusega toitude liigtarvitamist. Seda põhjusel, et rasvased toidud võivad viia kehakaalu suurenemiseni, diabeedini ja teiste kahjulike terviseseisunditeni. Tehtud uuringud näitavad, et võib olla on võimalik osa sellest riskist toidule kaneeli lisades vähendada.