Kaitsemaski kandmine on praegusel hetkel väga oluline. Eriti oluline on see just siseruumides ja ühistranspordis viibimisel. Lennureisil Utahisse otsustas üks 52-aastane mees aga reegleid eirata ning eemaldas kaitsemaski oma näolt, mis tekitas tema kaasreisijates ja lennuki personalis suurt pahameelt.