Lemmikloomad teevad meie maailma paremaks. Paljudel inimestel on oma lemmikuga eriline side, sest just tema tuleb sind alati lohutama ning on valmis su kaisutused vastu võtma ning su tuju tõstma. Lisaks saad oma karvasele sõbrale kurta kasvõi valju häälega ära kõik mured ning ta ikka vaatab sind mõistva ja hooliva näoga, ega tüdine sinust kunagi.