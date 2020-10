Unenägude tõlgendamine on huvitav. Kui oled näinud unes, et keegi kritiseerib sind, võib selle taga peituda kaks põhjust. Isegi see, kui näiteks tiiger ajab sind taga või kukud kusagilt kõrgelt alla, ei pruugi olla nii halb uni, kui see, kus keegi, kellest lugu pead, kritiseerib sind.