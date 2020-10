Kollageen on kõige levinum valk meie kehas, kus täidab ta mitut olulist rolli. Viimastel aastatel on kollageen populaarsust kogunud ka toidulisandina ja erinevate kosmeetikatoodete (šampoonid, kehakreemid) koostisosana. Kuid mis on kollageen ja mille jaoks meie keha seda veel vajab?

Loe edasi ja saa teada, mis on kollageen, miks see meie kehale kasulik on ning millised on selle peamised allikad.