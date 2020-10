Merkuur on planeet, mis tõlgendab ja tõlgib, mis näitab, kuidas sa tead, mida sa tead. Merkuur on lääts, läbi mille sa oma reaalsust kujundad. Nii võib arusaamine, kus Merkuur su sünnikaardil asub, anda väärtuslikke vihjeid, kuidas sa maailmas navigeerid.

Selleks, et teada saada, kus Merkuur sinu sünnihetkel asus, tuleb kõigepealt välja arvutada sünnikaart. Selleks on vaja teada sünnikuupäeva ja -kellaaega, samuti sünnipaika. Tasuta kaardi saad välja arvutada näiteks siin .

Merkuur «reisib» Päikesele üsna lähedal, seega asub see tõenäoliselt sinu sünnisodiaagimärgis või tähemärgis enne või pärast seda.

Merkuur on sõnumitooja ja legendide järgi seotud sõnade jõu ja loitsijatega. Kreeka mütoloogias oli Merkuur Hermes, tiivuline jumalate sõnumitooja. Rooma ajal kujutati teda aga triksterina. Seega usutakse astroloogias, et planeedi liikumine mõjutab maapealset sõnumivahetust ning sodiaagimärkidest on Merkuur Kaksikute ja Neitsi juhtplaneet.