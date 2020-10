Moeikoon Coco Chanelil oli mehi jalaga segada, ometi ei abiellunud ta kunagi. Miks?

Kõik arvasid, et Coco Chanel on vallaline oma elukutse tõttu, aga tegelikult peitus seal taga palju keerulisem lugu. Põhjus, miks Chanel tahtis väga edukaks saada, peitus selles, et ta sündis väga vaesesse perre, rändkaupmees Albert Chaneli ja tema armukese Jeanne Devolle’i teise abieluvälise tütrena.