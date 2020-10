AJALUGU ⟩ Mure Tallinnas 1929. aastal: noored neiud on langenud iharaks muutva kokaiini küüsi

Noorsugu on valge kuradi ohver! Nõnda ahastasid paljud esimese Eesti vabariigi algusaegadel. Hinnanguliselt oli toona kokaiini küüsi langenud 200 pealinna poisikest, muret valmistas aga ka tõsiasi, et väga paljud noored neiud valget pulbrit tarvitama on hakanud.