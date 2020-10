Paljud naised on loobunud tampoonidest ja hügieenisidemetest ning asemele valinud korduvkasutatava mensturaalanuma. See on keskkonnasõbralikum, võtab vannitoas vähem ruumi ja aitab raha kokku hoida. Kui ühekordseid tooteid saab pärast kasutamist kohe prügikasti visata, tuleb menstruaalanumaid korralikult ja sageli puhastada, et säilitada tervise ohutus.