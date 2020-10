Kätlin (nimi muudetud - toim.) on 31-aastane Tartust pärit naisterahvas, kes väidab, et teda on vägistatud. Naine on arstide poolt ülevaadatud ning käimas on juurdlus. Kätlin tunneb, et politsei ja prokurör on tema suhtes käitunud ebaõiglaselt.