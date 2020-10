Teistmoodi munapäev: kuidas ja millega muna asendada?

Muna võib kookides, sealhulgas pannkoogitaignas, asendada poole keskmise banaaniga. Banaan annab lisaks ka magusust ja mahlasust, ent kui soovid natuke kohevust, siis lisa taignale 1 teelusikatäis küpsetuspulbrit ühe banaani kohta. Banaanist saab teha ka mõnusa munavaba banaanikeeksi. See on hea võimalus pruuniks läinud banaanide päästmiseks.

Kookides on muna asemel väga hea siduja lina- ja tšiiaseemned. Ühe muna asendamiseks sega 1 supilusikas jahvatatud seemneid 3 supilusika veega ning lase seista mõned minutid, kuni segu muutub geeljaks. Segu sobib väga hästi tihedamatesse kookidesse ja küpsetistesse. Lina- ja tšiiaseemned on head omega-3-rasvhapete allikad. Seemneid soovitame korraga jahvatada väikese koguse ja hoida külmkapis, et need rääsuma ei läheks.