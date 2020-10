Aasta parim alkoholivaba kokteil Hazy Morning on inspireeritud kargetest sügishommikutest

Vee baasil valmistatud kokteilid on terves maailmas tõusev trend. Reeglid on just sel võistlusel karmid – näiteks ei tohi 100 ml jook sisaldada rohkem kui 65 kcal! Väga olulisel kohal on mokteili valmistamisel innovaatilisus, kuid seejuures peab olema jook ka lihtsasti valmistatav.

Liina nägemus oma joogist: «See mokteil on loodud kohvi ja tee kombinatsioonist. Ingveri ja vee leotis, milles on kombineeritud sidrunist saadavad vitamiinid ja magusa siirupi kooslus. Erilise efekti annab mokteilile blenderiga vahustatud kohvi kontsentraat kihiti lisatuna heledale joogisegule. Ühtlasi kasutasin oma joogi väljapanekul väikest valgust, mis ideena on mõeldud inimestele meeldetuletuseks, et võta puhkust nutimaalmast. Lülita sisse telefoni taskulamp ning aseta see ekraani allpool lauale. Asetades mokteiliklaas telefonile, annab see kauni kuma su joogile. Võta aega enda ja pere jaoks ning naudi oma mokteili ilma segavate faktoriteta.»