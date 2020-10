VIDEO ⟩ Eestlanna räägib, kuidas ta ainult näo puudutamisest peaaegu orgasmi sai

Oma lugu jagab Kristiina, kes elas küll pealtnäha täiuslikus maailmas koos laste, mehe ning kauni koduga, ent ometi tundis, et midagi on puudu. See tunne viis naise koos oma elukaaslasega eneseotsingute teele ning nad avastasid enda jaoks tantra maailma.