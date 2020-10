1. Su sõber on nüüd teine inimene. See, kui su sõber on püüdnud hoida näol naeratust, samal ajal kulisside taga lagunevat suhet päästa püüdes, ei tee temast võltsi inimest. Ta on sinu eest tõenäoliselt salaja elu eest pingutanud, et mitte lahutada. Palun mõista, et keegi ei taha, et suhted lõppeksid. Kui see aga juhtub, on su sõber kui vastsündinu – ta on võtnud vastu oma õnne nimel valusa otsuse. Tal on valus ja ta on rabe, nii et ole temaga õrn.