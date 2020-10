Sel nädalavahetusel puhka Eestis: naudi gurmeed, muusikat ja ela kaasa Saaremaa rallile

9.-18. oktoobrini toimub viiendat korda ToiduNautleja restoranide nädal , mille raames saavad huvilised külastada kampaanias osalevaid toidukohti. Parimate hindadega hõrgutised on saadaval üle Eesti, nautida saab nii lõuna- kui ka õhtusööki ning eraldi on mõeldud taimetoitlastele. Kampaanias osaleb ühtekokku 52 restorani.

9.-15. oktoobrini kestab kevadel edasi lükatud Jazzkaar , tipptasemel muusikuid saab kuulata mitmes paigas, sh Tallinnas Fotografiskas ja Vabal Laval, Pärnus Ammende Villas ja Pärnu Kontserdimajas, Tartus Elleri koolis. Festival on suurepärane võimalus tutvuda Eesti noorte andekate muusikute loominguga ning kuulata vaatamata keerulistele aegadele ka välisesinejaid. Kindlasti inspiratsiooni mõttes kohustuslik üritus kõigile peredele, kus on muusikakoolis õppivaid lapsi!

Mitmendat aastat toimub ka laste ja noorte muuseumifestival «Avatud mänguväljad». 10.-25. oktoobrini toimuva festivali teemaks on sel aastal «Ajahäkkerid», mis on saanud inspiratsiooni nii rahvajutu- kui ka digikultuuri teema-aastast. Saab otsida vastuseid küsimustele miks nii juhtus? mis on päris ja mis väljamõeldud? miks minevikku hinnata? Sel aastal on festival kasutusele võtnud nutitelefoni ning loonud avastamiseks mänge Loquizi äpis.