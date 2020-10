Päike on Kaaludes, tähemärgis, mis on tuntud kui tasakaalu, harmooniad, koostööd ja rahu soosiv märk. Samas tõestab viimaste nädalate üles-alla karusell, et Kaalud võivad olla väga mitmedimensioonilised ja kindlasti mitte vaid zen. See nädal toob meile lõpuks ka Merkuuri retrograadi, mis tähendab, et segaduste aeg jätkub – nagu aastale 2020 juba kombeks on saanud.