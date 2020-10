Kümne minuti trikk, millega tagad, et esmaspäev ei tule sinine

Kui need mõtted on sulle tuttavad – ja eriti, kui sa oled naine, kel lapsed ja vastutada kogu perekonna logistika – siis võib mõte eesootavast nädalast olla kaunis stressi tekitav. Lõppeb see kõik aga esmaspäeval ärkamisega, pahaselt äratuskella edasi lükkamisega ning kui jõuab arusaamine, et ega elu eest pääse, porisedes päeva alustamisega.

Nüüd, kui kõik must valgel kirjas, jääb sulle see palju paremini meelde. Sa ei pea enam muretsema, et midagi läheb meelest ja kõige parem on see, et mõtted ei tiirle enam sihitult peas. Kui teed sellise nimekirja koostamisest oma pühapäevase rituaali – koos teetassi või klaasi veiniga – siis lähed uuele nädalale palju rõõmsamalt ja organiseeritumalt vastu.