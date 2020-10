Moelooja Liis Tui toob lavale vana Hollywoodi ja Itaalia filmiklassika võrgutava seksapiili

Kollektsioon on inspireeritud filmimaailma ikoonilistest kaunitaridest. Esitlusele tulevad aristokraatlikult peened, vihjavalt meelelised ja praktiliselt kantavad rõivad.

Virtuoza by Liis Tui. Modell: Gertrud Kiisa

«Kui peaksin kollektsioonile nime andma, siis oleks see tõenäoliselt «Film noir». Soovisin luua oma rõivastega sellist veetlevalt salapära, vana maailma hõnguga karakterit, millest sa tahaksid veel ja veel rohkem teada saada. Ma arvan, et tänapäeval on natuke liiga palju skandaali, alastust ja viimse ihurakuni enese paljastamist nii hingeliselt kui ka väliselt.»