Suhte toimiseks peab kahe inimese vahel olema tasakaal. Tihti on naised need, kes hoolitsevad, on haavatavamad ja alistuvad kergemini. Vastupidiselt sellel on ka naisi, kes tõusevad sellest stereotüübist kõrgemale ehk siis teavad, kuidas panna meest oma taktikepi rütmis liikuma. Meeste silmis on see kas atraktiivne või hoopis hirmutav.