Sügisene Moekuulutaja esitleb kodumaist moodi sel korral täiesti uudses formaadis

«Tartu Kaubamaja tähistab sel aastal 15. sünnipäeva ning Moekuulutaja ongi tänavu peomeeleolus,» sõnab keskuse turundusjuht Piret Kull.

«Seekord saab aga moeetendust nautida veebi vahendusel ning ka muusikalised etteasted on trendikalt digitaalsed. Keskus on täis kodumaist moodi, sest just praegu peame omasid eriti hoidma.» Kulli sõnul on korraldatud kõik nii, et sündmus oleks meeldejääv ning meeleolukas, kuid samal ajal ka turvaline.

Kolmel päeval on Tartu Kaubamaja 1. korrusele koostöös Estonian Fashion Festivali ning Very Hardiga üles seatud hüpikpoed, mis pakuvad värskeimat kodumaist moodi ja aksessuaare nii naistele, meestele kui ka lastele. Rikkalikus valikus on näiteks Lentsiuse, Kristel Kuslapuu, Ellen Richardi, Ennose, Mariliis Niine ja paljude teiste disainerite looming.

Tartu Kaubamaja veebilehel saab reedel, 16. oktoobril kell 18 nautida live moeetendust. Tartu Kaubamaja moodsaimad komplektid on kokku seadnud sel sügisel kaubamärgiga Ivo Nikkolo Kuldnõelale nomineeritud disainer Britta Laumets-Merila, Estonian Fashion Festivali disainerite erietenduse komplektid on lavale sättinud Antoniuse moeetenduse produtsent Piret Vapajeva.

Laupäeval, 17. oktoobril on 1. korruse aatrium lisaks kodumaisele disainile ka suurepärase muusika päralt - Telia ja Samsung toovad kuulajateni selle aasta ühe innovaatilisima muusikaprojekti DigiLaura. DigiLaura on uus ja omanäoline muusikaline kontseptsioon, mis toob Laura loomingule iseloomuliku maheda jazzi-kava publikuni digitaalsete ekraanide vahendusel. DigiLaura on aatriumis kontaktivabalt kuulamiseks laupäeval kella 10–20.