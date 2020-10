14. oktoobril 1930 kirjutati Postimehes pealkirja all «Ummikud Tallinna tänavatel»: «Kinonäitleja Ita Rina viibimine Tallinnas on teinud politseivõimudele muret. Kui näitleja ühest kinost teise liigub, piirab teda määratu rahvamurd, nii et politseil korra alalhoidmiseks tõsiselt tuleb vahele astuda. Suurem ummik tekkis pühapäeval kella 7.30 ajal, kui Ita Rina Rekordist läks Bi-Ba-Bosse. Liikumine suleti täielikult.»