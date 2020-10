Disainer Britta Laumets-Merila: investeeri klassikasse ja soeta rõivaid, millel on pikk eluiga

Kahtlemata mõjutavad kogu maailmas aset leidnud muutused disainereid, mis väljendub ka nende loomingus ning tarbijate ostueelistustes. «Inimesed peaksid just praegu oma ostuharjumused üle vaatama ning tarbima asju, mida päriselt vaja on ning millel on pikem eluiga,» leiab Laumets-Merila.

Tema kinnitusel on alanud sügishooaja kuus kõige olulisemat moetrendi:

Klassika

Disainer soovitab investeerida klassikalistesse toodetesse, mis moest kiirelt ära ei kao. On selge, et klassikaline villamantel, mõnus ja soe kudum või paar hästiistuvaid teksaseid on sügisesel moepildil olulised ka järgnevatel aastatel.

Beeži erinevad varjundid

Laumets-Merila sõnul on ka alanud kuldsel sügisel aktuaalsed beeži tooni erinevad varjundid, sest see on ju samuti klassika. Beežid toonid sobivad ideaalselt teisi värve toetama, mistõttu on seda värvi väga lihtne oma olemasolevasse garderoobi integreerida.

Erksad värvisähvatused

«Sel sügisel võiks oma garderoobi täiendada nii ajatute neutraalsete toonidega kui ka mõne erksa ja energilise värviga,» soovitab ta. «Olgu selleks siis julgematele erksas värvis pükskostüüm või kleit, tagasihoidlikumad võiksid värvi tuua sisse mõne aksessuaari näol, näiteks koti või salliga. Selle sügise üheks lemmikvärviks on kindlasti kollane.»

Ajaloolised detailid

Naise kinnitusel on oluliseks teemaks ka ajaloolised detailid ja vormid minevikust. «Suured ja uhked varrukad on juba pikemat aega moepildis olnud ning ei ole veel kuhugi minemas. Selles tuules näeme ka romantilisi mõjutusi, mis aina rohkem kanda kinnitavad. Satsidest ja volangidest on saanud viimase aja lemmikdetail,» lisab ta.

Keep või suur sall

Sellised tooted ja moesuunad sobivad meie kliimasse nagu valatult. Laumets-Merila sõnul tasub investeerida suurde sooja salli ja katsetada selle erinevaid kandmisviise.

Ruudud

Disaineri tutvustab, et ruudud ei puudu ka sel hooajal moepildist, kuid on alanud sügisel oluliselt värvilisemad.