On esmakordne, et Põhja-Korea korraldaks sellise ürituse südaöösel. Paraadil näidati Põhja-Korea moodsaimat sõjatehnikat ja sõjaväemarss oli riigile omaselt vaatemänguline, eesmärgiga maailma ees muskleid pingutada. Kui kell kukkus, lahvatasid taevas põlema ilutulestikuraketid. Näha oli ka Kim Jong-uni õde Kim Yo-jongi, kelle kohta liikusid vahepeal spekulatsioonid, et diktaator on lasknud õe kõrvaldada.