Kaks suurimat viga, mida inimesed ingveriga teevad

Kui jah, siis oleks õige hetk ümber mõelda. Freundin märgib, et nagu enamike köögiviljadega, on ka ingveril kõige parem ja kasulikum kraam peidus just koores ja koore all.

Ingver on põletikuvastase ja antibakteriaalse toimega, kuid mõjub kõige paremini just siis, kui koor on peale jäetud.

Tähtis on vaid vaadata, et ostetud vili oleks kvaliteetne ja orgaaniline, enne tarvitamist pese see sooja vee all.