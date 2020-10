Moekuulutaja esitleb värsket sügismoodi ja kodumaa disainerite parimaid pärleid

Effi disainerite erietenduse komplektid on kokku pandud Antoniuse moeetenduse produtsendi Piret Vapajeva poolt.

Kolmel päeval on Tartu Kaubamaja 1. korrusele koostöös Estonian Fashion Festivali ning Very Hardiga üles seatud hüpikpoed, mis pakuvad värskeimat kodumaist moodi ja aksessuaare nii naistele, meestele kui ka lastele. Rikkalikus valikus on näiteks Lentsiuse, Kristel Kuslapuu, Ellen Richardi, Ennose, Mariliis Niine ja paljude teiste disainerite looming.