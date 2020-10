Hea uudis on see, et menstruatsiooniaegne kaalutõus on täiesti normaalne. Günekoloog Angela Chaudari selgitab väljaandes Freundin: «Tõsiasi, et sa tunned end raskemana ja paistes, on seotud sellega, et hormoon nimega progesteroon domineerib su kehas vahetult enne päevade algust. See põhjustab veepeetuse.»