SUHTEVIMKAD ⟩ Teledebüüti tegev laulja Triin Lellep räägib, kuidas ta pidi Soomes häbi pärast laua alla vajuma

Laulja Triin Lellep ja raamatukirjutaja ning laulja Margus Vaher soovivad oma särtsaka «Suhtevimkad» saatega näidata, et elu ei pea alati nii tõsiselt võtma. Saade on ehe näide sellest, et ka kuulsused satuvad piinlikult naljakatesse ja täbaratesse olukordadesse.