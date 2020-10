80-aastane Samuel Little, kes kannab karistust California vanglas, on arvatavasti Ameerika Ühendriikide ajaloo kõige surmavam sarimõrvar. Enda sõnul on ta tapnud rohkem kui 90 naist.

Little on olnud trellide taga aastast 2012 ning aastal 2018 ütles ta uurijatele, et tema hingel on umbes 90 mõrva, mille ta saatis korda aastatel 1970-2005. FBI peab mehe ülestunnistust usutavaks. Nad on suutnud kinnitada 60 juhtumit, paljud ootavad veel lõplikku otsust.