Tasapisi hakkab inimeste seast kaduma aastakümneid visalt valitsenud mentaliteet, et rasv on kõige nii-öelda kurja juur, mis inimeste tervist ohustab ja ülekaalu põhjustab. Tegelikkus on suisa vastupidine. Rasva on sinu kehale hoopis väga vaja ja see teeb ainult head. Küll aga peab vaatama, kui palju ja kui kvaliteetset rasva sööd.