RETSEPT ⟩ Laulja Ingeri tummine kõrvitsasupp

Värvilise lehesaju ja külmade oktoobrikuiste sügispäevade kõrvale saavad tuhanded õpilased üle Eesti nautida Daily koolisööklates toimuva «Tähed taldrikus» projekti käigus Ingeri retsepti järgi valminud tummist kõrvitsasuppi. Laulja lubab, et oranžis köögiviljas leiduvate mineraalainete ja vitamiinide tõttu on see eriti kasulik kõhutäis tervele perele ning pärast tervest kõrvitsast viljaliha eemaldamist saab köögiviljast hoopis halloweeni kõrvitsalaterna meisterdada.