Kui kevadel Huawei oma uue P40 Pro telefoniga turule tuli, olin ma skeptiline. Teadaolevalt lõpetas Google Huaweiga koostöö, mis tähendab, et nende Androidi telefonidel puudub edaspidi Google’i tugi. Nagu igal teisel inimesel on minugi elu aga just selle suurfirma teenustega nii põhjalikult seotud, et mõte ilma Google’ita elada tundus võimatu.



Ja esialgu osutusid mu kahtlused ka tõeseks. Kui ma P40 kevadel testimisele võtsin, avastasin kiirelt, et kuigi rakendus More Apps võimaldab leida apk-versioonid enamikele levinud rakendustele, mis Play Store’is saadaval, on valik üsna kesine.