Kreekas ronisid mungad peitu müstilisse Metéora mäestikku

Kreekas asuva Metéora mäestiku kohta väidetakse, et fotode vaatamine ja kirjelduste lugemine ei suuda kunagi edasi anda selle koha suursugusust – Metéora nägemine tegelikkuses on kõikidest fotodest ja kirjeldustest palju võimsam. Seda imekspandavam on, et Metéorat ei mainita Vana-Kreeka kirjanduses ega Kreeka klassikalistes müütides.