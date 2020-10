NAISTEJUTUD ⟩ Kõige kohutavam olukord: kui õhus on mõrvaenergia, aga kõik naeratavad

Saate teise poole pühendame suhteteraapiale ja asjadele, mida peetakse tabudeks. Miks on nii palju asju, millest me rääkida ei taha? Miks me teeskleme, et suhted on ideaalsed? Miks me surume näkku keep smiling'u, kui õhust on aru saada, et tegelikult pole asjad kallimaga üldse hästi?