Raske ainevahetushäire podagra: mis see on, miks tekib ja kuidas ravida?

Podagra on ainevahetushäire, mille näol on tegu ebameeldiva ja küllaltki ohtliku haigusega. Põhjustajaid on erinevaid – kusihappest toitumiseni välja. Mis seda täpsemalt põhjustab ja kas seda saab ravida?