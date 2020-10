Depressioon on psühhikahäire, mida ühendatakse sageli vaid emotsionaalse läbielamisega, kuid võib avalduda ka füüsilise valuna. Ehkki me ei pea depressiooni sageli füüsiliseks valuks, teevad seda mõned kultuurid – eriti need, kus vaimsest tervisest avalikult rääkimine on tabu.