See on põhjus, miks vahepeal ilma põhjuseta su keha värin läbib

Lisaks seletamatutele värinatele tekivad külmavärinad mõnikord ka siis, kui kuuled õudset lugu (näiteks kuulates «Külmavärinaid» !) või kui mängima hakkab sulle emotsionaalselt tähtis laul. Texase A&M meditsiinikolledži neuroteaduse osakonna professor William Griffith seletab, et kananahk on normaalne bioloogiline reaktsioon emotsionaalses või dramaatilises olukorras, kui tekib põgene või võitle instinkt. «See valmistab meie keha ette põgenemiseks,» ütles Griffith Vital Recordile. «See on osa adrenaliinirefleksist.»

Adrenaliini ootamatut vabanemist võivad põhjustada ka tugevad emotsionaalsed reaktsioonid (näiteks muusikale). See reaktsioon on automaatne ja kontrollimatu. Reaktsioon saab alguse amügdalast, see on aju osa, mis on seotud otsuste vastu võtmisega. Seejärel «hakkab tööle» hüpotalamus, mis ühendab omavahel närvisüsteemi ja hormoone tootva sisesekretsioonisüsteemi. Korraga vabanevad ajuripatsis hormoon nimega ACTH ja neerupealsetes hormoon epinefriin (adrenaliin). See keemiline vabanemine aitab omakorda kaasa stressihormooni kortisooli tootmisele, mis tõstab vererõhku ja veresuhkru taset.