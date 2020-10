GALERII ⟩ Disainer Britta Laumets-Merila juhtimisel kaunistasid lavalaudu selle sügise värvikad trendid

«Kuigi sügisele kohaselt on moes beežid ja maalähedased toonid, siis värvi võiks välimusele lisada näiteks kollasega, mis on kindlasti üks hooaja suurimaid trende,» soovitab Laumets-Merila. «Lisaks on moes ka lilla värv, mida võib julgelt kokku sobitada erinevate roheliste toonidega.»

Disainer ja stilist Britta Laumets-Merila tõi lavale värvirohked sügishooaja trendilemmikud FOTO: Rein Leib

Disaineri üheks lemmikkombinatsiooniks on ka sinise ja khakirohelise kooslus

«Rohelisega sobib kokku tumesinine, aga ka sinise muud toonid. Üldse võiks rohkem erinevaid värve omavahel kokku miksida ja end rohkem usaldada,» soovitab naine.

Etendusel oli palju näha ka litreid ning sätendavaid kangaid. «Muidugi on pimedal hooajal vaja veidi rohkem särada,» muigab stilist. «Sädelust võib sisse tuua kogu rõivaga, aga ka aksessuaaride või jalanõude kaudu.» Modellide komplektides võis märgata ka erineval kujul narmaid, mida leidus nii seelikutel, kottidel kui kingadel. Laumets-Merila kinnitusel on ka need sügisel taas moes.

Üheks hooaja hitiks on ka ruudulised kangad. «Aga kindlasti võiks eelistada just erinevates värvides ruute, mitte neutraalseid ja halle. Võiksime ju eeskuju võtta loodusest, mis samuti just sügisel meile oma imelist värvide ilu esitleb,» lisab Laumets-Merila.