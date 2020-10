Asjad võivad viimasel ajal sinu jaoks kummalistena tunduda. See on aga täiesti loomulik, sest retrograadis on korraga nii konfliktide ja motivatsiooni planeet Marss kui ka kommunikatsiooni eest vastutav Merkuur. Koos viivad nad sind tagasi nende probleemideni elus, millega sa pole suutnud veel tegeleda.