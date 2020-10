Stilist Piret Vapajeva näitas kodumaise disaini värvikirevamaid palu

Stilisti sõnul võiks esile tuua just seda, et Eesti disainerid eelistavad väga sageli kodumaiseid materjale ning nende töödes on suurel hulgal käsitööd. «Mahukad ja erilised tikandid, käsitsi värvitud kangad ja mustrid, varrastel kootud esemed – see kõik on väärtus, mida tuleb osata vääriliselt hinnata,» lisab Vapajeva.