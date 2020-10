Kõik on ju maitse asi, eksole? Ent ühe uue uuringu kohaselt on üks üsnagi üllatav erutaja väga paljudel inimestel siiski ühine. 500 ameeriklase ning 500 briti seas läbi viidud uuringust selgus, et paljud inimesed on pidanud erutavaks seda, kui tema partner koduseid töid teeb. Aga millised on kõige seksikamad majapidamistööd?