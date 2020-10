Romet Vaino on pealtnäha täiesti tavaline mees Raplast. Tegelikult peitub mehes justkui Raplamaa oma «Mowgli», kes päevasel ajal sumpab läbi sealsete rabade, teeb huvilistele meeldejäävaid matku ning öösiti ujub tähtede paistel rabalaukas. Mis on viinud 33-aastase mehe sügavatesse soodesse ja rabadesse ning millise jälje on see jätnud tema igapäevaellu?