Warwicki ülikooli ning Dartmouthi kolledži poolt läbi viidud uuring analüüsis enam kui 2 miljonit inimest enam kui 80 riigis ning leidis, et nii meeste kui naiste puhul kehtib reegel, et varastes neljakümnendates on kõige suurem tõenäosus depressiooni kogeda. Õnneks saab sellele raskele teekonnale sattumisest hoiduda, kui viid läbi mõned kerged, ent siiski konkreetsed muutused oma elustiilis.