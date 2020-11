Põltsamaa mees elab lagunenud maja rusude all ning pole juba aastaid pesta saanud

Katrin Lust ütleb kohe saate alguses ära, et tegemist on terve tema saateajaloo ühe kõige uskumatuma looga.

Septembri lõpus võttis temaga ühendust anonüümsust palunud Põltsamaa mees. Mees nõudis salajast kohtumist ja väitis, et tal on pakkuda lugu, mis šokeerib kogu Eesti rahvast.

«Meil elab juba 20 aastat metsas üks vana ja pime mees, kes ei näe mitte midagi ja liigub oma hoovis puude külge kinnitatud nööride abil,» ütleb anonüümne isik ning lisab, et tegu on väga inimpelgliku mehega, mis on mõneti ka normaalne, sest läheduses pole teisi inimesi.

Väidetavalt teadvat kõik kohalikud, kaasa arvatud vallavalitsus, sellest mehest. «Vald ei ole mitte midagi teinud, et sellele mehele väärilist elupaika leida, kus ta saaks rahulikult vanaduspõlve veeta, pesta, süüa ja soojas elada,» lisab anonüümne mees. Küll aga on juttude kohaselt teada, et vallaametnik toob mehele kord nädalas süüa, vett ja aitab varustada põhuga, et mees saaks oma «koobast» talveks soojustada. Lisaks aidati mehe koopale kile peale organiseerida, et vesi läbi ei sajaks.