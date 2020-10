Ent kui su pilk on juba kellelgi pidama jäänud, siis soovid ilmselt teada saada, kas on üldse mõtet talle külge lööma hakata. Siin tuleb sotsiaalmeedia sulle aga appi, sest suhtlusportaalides aktiivse inimese väljaütlemiste ning sageli ka tema postitatud piltide põhjal on väga hästi võimalik kindlaks teha see, kas tal juba on kaaslane või mitte. Silmas tuleb pidada järgmisi märke.