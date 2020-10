PANE TÄHELE ⟩ Neli tunnust, et ravimeid müüv veebileht püüab sind petta

Imelist tervenemist lubavatesse toodetesse tasub suhtuda ettevaatlikkusega, eriti neid interneti kaudu ostes. Kõige kindlam on ravimid ja toidulisandid osta aga apteegist, kus toote kvaliteet tagatud ja müügiga kaasneb vajaduselt ka nõustamine. Internetipoodidest võib igaüks tellida tooteid, mis lubavad imelist tervenemist, mille tegelik mõju on teadmata ja ravivate väidete kasutamine on keelatud. Isegi kui tarbija on võtnud riski ja otsustanud mõnd taolist imetoodet proovida, siis on tihti probleeme kauba kättesaamisega ja ka raha tagasi saamisega, sest nõuet polegi võimalik esitada kusagile, kirjutab Virtuaalkliinik oma koduleheküljel.

E-poodide kasutamise laialdase levikuga on sagenenud juhtumid, mil tarbija tellib endale tundmatu toote, mis lubab imelisi tulemusi alates salenemisest lõpetades närvirakkude kasvatamiseni, arvestamata, kas toodet üldse müüa võib. Tihti tekitab tarbija jaoks usaldusväärsust e-poe eestikeelne veebilehekülg, millest tulenevalt eeldatakse, et tegemist on Eesti kauplejaga.

Tarbijakaitseameti poole pöörduvad tarbijad siis, kui kauba eest on raha makstud, aga toode kuidagi kohale ei jõua ning siis avastatakse, et tegelikult ei leidugi kaupleja kontakte, kuhu oma pretensioon esitada.

Lubadused kõikide haiguste raviks

Näiteks reklaamitakse seespidiseks kasutamiseks mõeldud ainet, mis kasvatab närvirakke ning toodet, mis lubab kasutajal saleneda ülikiirelt, sealjuures toitumist korrigeerimata. Müügil on ka väidetavalt imeliselt ravivad plaastrid meestehaiguste korral ning naistehaiguste puhul on ka olemas ravitooteid. Plaastreid lubatakse kasutada nii suhkruhaiguse korral kui ka hemorroidide leevendamiseks. Imelised ninakorrigeerijate abil lubatakse, et nina saab sirgeks ilma iluoperatsioonita. Need on vaid mõned näited taolistest imetoodetest ja nende ravimile omastest väidest, millega tarbijakaitseamet oma töös kokku puutub.

Enne müügitehingu sooritamist veendu, kas tead kellega oled lepingut sõlmimas. Aus kaupleja ei varja oma kontaktandmeid või ärinime. Tarbijakaitseamet saab teha järelevalvet kauplejate suhtes, kes on registreeritud Eestis ning amet saab aidata ka olukorras, kus tegu on Euroopa Liidus asuva ettevõtjaga. Sellisel juhul edastatakse pöördumine ELi tarbija nõustamiskeskuse kaudu vastavale liikmesriigile.