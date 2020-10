Kui sa pole käesoleval ööl või paaril eelneval väga hästi magada saanud, siis oled uimane, keskendumisvõime on halvem ning suureneb tõenäosus liiklusõnnetustesse sattuda. Vähe unetunde pika aja vältel võib endaga kaasa tuua aga südamehaigused, diabeedi või isegi insuldi. Kuigi me ei saa kontrollida absoluutselt kõiki und mõjutavaid faktoreid, siis on ometi asju, mille eest hoolitsemine on meie kätes. Seega toovad eksperdid välja kuraditosin asja, mida me ise saame omaenda parema unekvaliteedi heaks ära teha.