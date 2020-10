Sügis on käes, õhtud on pimedad ning peatselt oleme sisenemas hingedeaega. Ilmselt on juba nii mõnelgi inimesel kerkinud üles sisemine soov hubase õhkkonna ning meeleolu loomiseks küünlaid põletada.



Paljud inimesed põletavad pimeda aja saabudes küünlaid, et korvata päikesesevalguse vähenemisest tekkivat energiapuudust. Põhjus on selles, et küünlaleek, tuli, sümboliseerib päikest, energiat, soojust, positiivsust ning elujõudu - kõike seda, mis sügise saabudes meie ümber närbuma kipub. Küünalde põletamise kaudu toome neid samu elemente oma ellu.