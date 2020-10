45-aastane soomlanna hoiab Tinderis just nendest meestest eemale

Üksikema ja blogija Reetta Ek kirjeldab ennast järgmiselt: «filmifriik, ulmefänn, lugeja, kirjanik, elukogenud naine ja tundlik.»

Viimased neli aastat on soomlanna olnud vallaline ja tunnistab, et täiskasvanuna kohtingutel käimine lihtne ei ole. Reetta sõnul on tema ealistel naistel rohkem kindlaid kriteeriume, mille põhjal endale kaaslast valitakse.

Näiteks väldib Reetta Tinderis mehi, kellel ei ole lapsi. «Teatud ohumärgid tekivad, sest väga raske on lastetule inimesele seletada, et lapsed on alati number üks. Nad ütlevad, et saavad aru, aga põhimõtteliselt see ei toimi,» avaldas Reetta.