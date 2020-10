LUGEJA KÜSIB ⟩ Kes vastutab töö- ja puhkeaja korrektse arvestamise eest?

Ettevõtte puhul saab tööandjast rääkida kui abstraktsioonist. See tähendab, et tööandja tegutseb alati konkreetsete inimeste kaudu, on see siis juhatuse liige, tegevjuht või muu töötaja, kellele tööandjale seadusega ettenähtud kohustused on nö üle antud kas töölepingu, ametijuhendi või mõne muu töökorraldusliku dokumendiga, mis reguleerib konkreetse töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust.